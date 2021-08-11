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СБУ ліквідувала агентурну мережу «ЛНР», яка хотіла влаштувати теракти в Україні (ВІДЕО)

СБУ ліквідувала агентурну мережу «ЛНР», яка хотіла влаштувати теракти в Україні (ВІДЕО)

Служба безпеки України викрила протиправну діяльність псевдоспецслужби так званої «ЛНР» на території, підконтрольній українській владі. Зокрема, було викрито агентів, які планували підірвати співробітника СБУ і здійснити низку інших терактів в Україні.

СБУ вдалося вийти на зловмисника, що займався вербуванням українців у прифронтовій території. Ним виявився 27-річний житель Сєвєродонецька, який вступив до лав так званої «спецслужби ЛНР» у 2018 році. Восени цього ж року він отримав паспорт псевдореспубліки, а за рік ‒ і паспорт громадянина РФ.

За завданням кураторів з Росії зловмисник сформував агентурну мережу, переважно з числа близьких родичів співробітників СБУ. Вербування здійснював використовуючи шантаж та психологічний тиск, а також погрожуючи фізичною розправою над рідними і незаконним позбавленням майна, яке знаходиться на тимчасово окупованій території.

29 липня так званий розвідник «ЛНР» організував мінування службового автомобіля співробітника СБУ у Луганській області. Зусиллями підрозділів внутрішньої безпеки та контррозвідки СБУ його план вдалося зірвати, а завербованих агентів – виявити.

Наразі тривають заходи із виявлення та встановлення інших можливих агентів «псевдоспецслужби».

Источник: ssu.gov.ua

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