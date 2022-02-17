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СБУ ліквідувала корупційну схему вимагання коштів з київських підприємців

СБУ ліквідувала корупційну схему вимагання коштів з київських підприємців

Служба безпеки України ліквідувала схему вимагання грошей з підприємців у Києві.

За даними слідства, організував «вертикальну» корупційну схему начальник відділу превентивної діяльності одного з районних управлінь Нацполіції у м. Києві у змові зі своїми підлеглими.

Зловмисники обкладали «даниною» гуртових та роздрібних торгівців продуктами харчування в одному зі столичних районів. З кожної торгової точки щомісяця вимагали від 20 до 40 тис. грн. У разі відмови поліцейські погрожували створювати перешкоди комерційній діяльності.

Правоохоронці затримали начальника відділу «на гарячому» під час отримання частини хабаря від одного із підприємців.

Організатору схеми повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України та вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Наразі перевіряється інформація про систематичне зловживання службовим становищем його підлеглими.

Триває слідство для встановлення всіх обставин та причетних до незаконної схеми осіб.

Викриття протиправної діяльності здійснювали співробітниками Головного управління СБ України спільно із органами Національної поліції, слідчими ТУ ДБР у місті Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

СБУ ліквідувала корупційну схему вимагання коштів з київських підприємців

СБУ ліквідувала корупційну схему вимагання коштів з київських підприємців

СБУ ліквідувала корупційну схему вимагання коштів з київських підприємців

СБУ ліквідувала корупційну схему вимагання коштів з київських підприємців

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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