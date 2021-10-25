СБУ ліквідувала міжнародний канал контрабанди до ЄС: серед організаторів трафіку - «спонсори» бойовиків ОРДЛО

СБУ продовжує системну боротьбу з масштабною контрабандою, яка загрожує державній безпеці України. В Одесі ліквідовано міжнародний транзитний канал нелегального переправлення оптових партій тютюнових виробів до Євросоюзу.

Вартість вилученого контрабандного товару становить майже 13 млн грн.

За попередньою інформацією, ділки планували використовувати частину мільйонних «прибутків» для фінансування бойовиків так званих «Л/ДНР».

Перевіряється причетність осіб із санкційного списку Ради національної безпеки і оборони України до організації протиправної діяльності.

Встановлено, що учасники незаконного бізнесу планували налагодити транзитний канал переправлення цигарок поза митним контролем через Україну до ЄС.

В ході відпрацювання оперативної інформації, співробітники СБУ виявили на території Одеського морського торгівельного порту контейнер контрабандистів. Під час його огляду виявлено велику партію цигарок без відповідних товаросупровідних документів щодо походження та якості товару.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими органів безпеки за:

— ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом),

— ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)),

— ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України, триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до відповідальності осіб, причетних до неї.

Викриття правопорушення проводили співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю спільно з Головним слідчим управлінням СБУ та за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Источник: ssu.gov.ua

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