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СБУ ліквідувала на Дніпропетровщині підпільну нарколабораторію із мільйонними оборотами щомісяця (ВІДЕО)

СБУ ліквідувала на Дніпропетровщині підпільну нарколабораторію із мільйонними оборотами щомісяця (ВІДЕО)

Служба безпеки України у ході системної роботи щодо протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів припинила діяльність нарколабораторії на Дніпропетровщині. Щомісяця ділки виготовляли майже на 1 млн гривень психотропних речовин.

За матеріалами слідства, «наркобізнес» організували 2 мешканців Дніпра. Лабораторію із виготовлення психотропу «альфа-PVP» облаштували у приватній будівлі на території одного з міст Дніпропетровщини. Необхідні прекурсори закуповували через заборонені спеціалізовані телеграм-канали.

Встановлено, що підпільне виробництво ділки «започаткували» наприкінці минулого року. За оцінками фахівців, потужності нарколабораторії дозволяли щотижня виготовляти до 10 кг заборонених речовин. За цінами чорного ринку – це 4 млн грн щомісяця.

У ході 5 обшуків, проведених у нарколабораторії та за адресами мешкання зловмисників, виявлено та вилучено:

майже 20 кг психотропів загальною вартістю за цінами чорного ринку 5 млн грн;

майже 2 тонни вторинної сировини, з якої при повторній переробці можна отримати до 30 кг готового психотропу;

обладнання і тару для виготовлення та фасування;

комп’ютери та мобільні телефони із доказами протиправної діяльності.

У рамках кримінального провадження організаторам нарколабораторії повідомлено про підозру за ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ст. 311 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів) Кримінального кодексу України.

Триває слідство для встановлення всіх обставин і причетних до протиправної діяльності осіб та притягнення їх до відповідальності.

Заходи із блокування діяльності наркогрупи здійснювало СБУ у Дніпропетровській області спільно зі слідчими Нацполіції за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури.

СБУ ліквідувала на Дніпропетровщині підпільну нарколабораторію із мільйонними оборотами щомісяця (ВІДЕО)

СБУ ліквідувала на Дніпропетровщині підпільну нарколабораторію із мільйонними оборотами щомісяця (ВІДЕО)

СБУ ліквідувала на Дніпропетровщині підпільну нарколабораторію із мільйонними оборотами щомісяця (ВІДЕО)

СБУ ліквідувала на Дніпропетровщині підпільну нарколабораторію із мільйонними оборотами щомісяця (ВІДЕО)

СБУ ліквідувала на Дніпропетровщині підпільну нарколабораторію із мільйонними оборотами щомісяця (ВІДЕО)

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: сбу

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