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СБУ ліквідувала підпільний майнінг-центр криптовалют, який викрадав у держави електроенергію на мільйони гривень

СБУ ліквідувала підпільний майнінг-центр криптовалют, який викрадав у держави електроенергію на мільйони гривень

СБУ проводить комплексні заходи щодо нейтралізації потенційних загроз у енергетичній безпеці України. У ході слідчо-оперативних дій в Одесі ліквідовано підпільний центр з майнінгу криптовалют, який викрадав промислові обсяги електроенергії з державного об’єкта критичної інфраструктури.

Протиправна діяльність могла призвести до надзвичайних ситуацій у транспортній сфері, у тому числі під час залізничних перевезень.

Крім того, нейтралізація нелегального бізнесу дозволила запобігти мільйонним бюджетним збиткам, точний розмір яких встановить експертиза.

За даними слідства, до створення нелегального майнінг-центру причетні двоє мешканців обласного центру. Технологічне обладнання для майнінгу електронних грошей встановили в орендованому складському приміщенні на території міста.

Частину одержаних «прибутків» ділки конвертували в іноземну валюту і виводили за кордон через третіх осіб. Решту цифрових грошей – зберігали у власних віртуальних гаманцях.

Встановлено, що електроживлення спеціалізованого устаткування зловмисники здійснювали через несанкціоноване підключення до державної електромережі.

Під час обшуків у складському приміщенні та за місцями проживання ділків правоохоронці виявили:

— понад 100 одиниць комп’ютерної техніки та обладнання для майнінгу криптовалют;

— засоби зв’язку і документацію із доказами протиправної діяльності.

Вилучені предмети та матеріали направлено на експертизу.

Наразі триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до відповідальності винних осіб.

Заходи із викриття і документування правопорушення проводили співробітники кіберпідрозділу та слідчі СБУ в Одеській області за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури.

СБУ ліквідувала підпільний майнінг-центр криптовалют, який викрадав у держави електроенергію на мільйони гривень

СБУ ліквідувала підпільний майнінг-центр криптовалют, який викрадав у держави електроенергію на мільйони гривень

СБУ ліквідувала підпільний майнінг-центр криптовалют, який викрадав у держави електроенергію на мільйони гривень

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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