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СБУ ліквідувала підпільну «фабрику» фейкових акаунтів для інформаційних диверсій РФ

СБУ ліквідувала підпільну «фабрику» фейкових акаунтів для інформаційних диверсій РФ

СБУ продовжує системну роботу щодо запобігання та знешкодження гібридних загроз інформаційно-підривної діяльності спецслужб РФ проти України. У ході слідчо-оперативних дій у Житомирській області нейтралізовано кібергрупу, яка масово «виготовляла» фейкові акаунти на замовлення з РФ.

Через них представники країни-агресора поширювали деструктивний антиукраїнський контент, у тому числі й маніпулятивного характеру, проводили інформаційні диверсії проти державної безпеки нашої країни.

Встановлено, що до протиправної діяльності причетні двоє мешканців Житомирщини. Вони налагодили серійну реєстрацію фальшивих облікових записів у соцмережах. Для цього зловмисники використовували спеціальне програмне забезпечення виробництва РФ.

Хакерська програма дозволяла створювати віртуальні акаунти без застосування сервісів мобільного зв’язку.

«Готові» облікові записи вони реалізовували своїм російським замовникам через спеціалізовані інтернет-платформи. Гроші за це отримували на власні електронні гаманці небанківських платіжних систем, заборонених в Україні.

На фейкових акаунтах представники РФ «розганяли» дезінформацію та провокаційні матеріали. Деструктивний контент було направлено на розхитування внутрішньо-політичної обстановки у різних регіонах України.

Під час обшуків за місцями проживання зловмисників правоохоронці виявили:

• комп’ютерну техніку зі спеціальним програмним забезпеченням для масової автоматизації створення акаунтів,

• засоби зв’язку та інші докази протиправної діяльності.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 182 (порушення недоторканності приватного життя) Кримінального кодексу України, триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушень та притягнення до відповідальності винних осіб.

Заходи з викриття та нейтралізації підривної діяльності проводили співробітники кіберпідрозділу та слідчі СБУ в Житомирській області за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури.

СБУ ліквідувала підпільну «фабрику» фейкових акаунтів для інформаційних диверсій РФ

СБУ ліквідувала підпільну «фабрику» фейкових акаунтів для інформаційних диверсій РФ

СБУ ліквідувала підпільну «фабрику» фейкових акаунтів для інформаційних диверсій РФ

СБУ ліквідувала підпільну «фабрику» фейкових акаунтів для інформаційних диверсій РФ

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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