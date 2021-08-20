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СБУ ліквідувала потужну ботоферму, яка просувала в Україні ідеї «Малоросії» та «Новоросії»

СБУ ліквідувала потужну ботоферму, яка просувала в Україні ідеї «Малоросії» та «Новоросії»

Кіберфахівці СБУ викрили новий осередок інформаційно-підривної діяльності проти державної безпеки України. У Луцьку нейтралізовано потужну ботоферму, яку фінансували представники РФ.

За завданням своїх «кураторів» зловмисники закликали через соцмережі до порушення територіальної цілісності нашої країни. Серед іншого, агітували за створення так званих «Малоросії» та «Новоросії», а також за приєднання всього сходу України до «великої Росії».

Для приховування протиправної діяльності вони використовували спеціальне обладнання для анонімізації каналів зв’язку. «Техніку» розмістили за шістьма підпільними адресами.

Гроші за розповсюдження ворожого контенту агітатори отримували в іноземній валюті через російські платіжні системи.

Встановлено, що один з організаторів ботоферми - мешканець обласного центру.

Для розповсюдження в інтернеті деструктивних публікацій вони створили тисячі фейкових акаунтів.

Під час обшуків за адресами розташування «осередку» правоохоронці виявили:

● GSM-шлюзи,

● комп’ютерне обладнання,

● банківські картки,

● понад тисячу сім-карток операторів мобільного зв’язку,

● фінансові документи та інші матеріали із доказами протиправної діяльності.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими органів безпеки за ч. 1 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) та ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності винних осіб.

Заходи із викриття і блокування інформаційно-підривної діяльності проводили співробітники Управління СБУ у Волинській області за процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури.

СБУ ліквідувала потужну ботоферму, яка просувала в Україні ідеї «Малоросії» та «Новоросії»

СБУ ліквідувала потужну ботоферму, яка просувала в Україні ідеї «Малоросії» та «Новоросії»

СБУ ліквідувала потужну ботоферму, яка просувала в Україні ідеї «Малоросії» та «Новоросії»

СБУ ліквідувала потужну ботоферму, яка просувала в Україні ідеї «Малоросії» та «Новоросії»

СБУ ліквідувала потужну ботоферму, яка просувала в Україні ідеї «Малоросії» та «Новоросії»

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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