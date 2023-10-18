Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:26
Просмотров: 62

СБУ ліквідувала ще 4 «схеми ухилянтів»: одна з них передбачала фіктивне одруження на особах з інвалідністю

СБУ ліквідувала ще 4 «схеми ухилянтів»: одна з них передбачала фіктивне одруження на особах з інвалідністю

Служба безпеки заблокувала ще 4 схеми ухилення від мобілізації, які діяли в Одеській, Закарпатській та Івано-Франківській областях.

Організатори цих схем пропонували військовозобов’язаним за гроші уникнути призову та виїхати за межі України на підставі підроблених документів або в обхід контрольно-пропускних пунктів.

Такі «послуги» фігуранти оцінювали від 3 до 12,5 тис. американських доларів. Сума залежала від терміновості виїзду та способу втечі за кордон.

Завдяки оперативному реагуванню СБУ вдалося запобігти нелегальному переправленню до країн Євросоюзу більше сотні потенційних призовників.

● Так, в Одесі:

взято під варту місцевого ділка, який за гроші пропонував одруженим чоловікам уникнути мобілізації через оформлення їхнім дружинам фейкової інвалідності.

У подальшому вони могли виїхати за кордон як супроводжуючі особи для своїх близьких.

При цьому неодруженим «клієнтам» зловмисник допомагав «зареєструвати» фіктивний шлюб із жінками, які мали інвалідність.

При цьому фігурант обіцяв «домовитися» про термінову процедуру укладання шлюбу.

● На Закарпатті:

затримано мешканця Берегівського району, який переправляв ухилянтів до сусідньої країни через прикордонну річку. До вартості «послуг» входили рятувальні жилети.

«Пропускна здатність» такого каналу нелегальної міграції становила 5 осіб на тиждень.

● В Івано-Франківській області:

затримано ще двох фігурантів. Один з них - посадовець місцевого військкомату, який разом зі спільником переправляв ухилянтів за кордон як водіїв міжнародних рейсів.

Для цього зловмисники залучили знайомого підприємця-перевізника і вносили недостовірні відомості до системи «Шлях».

Крім того, на території області викрито двох лікарів-психіатрів, які за гроші «приписували» своїм клієнтам фіктивні важкі діагнози, пов’язані з розладом психічного здоров’я.

Джерело: https://t.me/SBUkr/10030

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

путінські навіювання про «один народ» вже 600 днів розбиваються об міць української оборони
Сегодня 10:02    30
США профінансують модернізацію українських портів - Кубраков
Сегодня 09:50    41
Кажуть, в Україні оголосили в розшук поляка із ЗСУ, який вбив людину. Це – черговий ворожий фейк
Сегодня 09:38    56
Підриви торгових суден на морських мінах – це наслідки російської агресії
Сегодня 09:14    75
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 18 жовтня 2023 року від ДСНС
Сегодня 08:51    74
Міноборони спростило процес списання дронів та іншого військового майна
Сегодня 08:45    77
187 млн грн збитків ДП «Інформ-Ресурси»: матеріали відкрито
Сегодня 08:33    93
Карта наиболее жирных целей для ударов ATACMS выглядят примерно так
Сегодня 08:22    107
Харківщина. 18 жовтня
Сегодня 08:20    79
За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав агент фсб, який шпигував за підрозділами ЗСУ під Бахмутом
Сегодня 08:12    99
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 