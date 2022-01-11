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СБУ ліквідувала ще одну групу COVID-шахраїв, які фальшували понад 1000 сертифікатів про вакцинацію

СБУ ліквідувала ще одну групу COVID-шахраїв, які фальшували понад 1000 сертифікатів про вакцинацію

Служба безпеки України викрила нову групу зловмисників, які виготовляли та продавали фальшиві свідоцтва про вакцинацію від COVID-19. За попередніми даними, клієнтами ділків стали понад тисяча українців.

Як вдалося встановити спецслужбі, схему організували двоє мешканців Києва. Вони залучили до протиправної діяльності медиків, що працюють у Дарницькому районі столиці. Останні вносили неправдиву інформацію в електронну систему eHealth, що потім дозволяло завантажити дані в «Дію».

Імітацію «одного уколу вакцини» ділки оцінили у 3 тис. грн. Оскільки перша і друга дози вакцини мають різні сертифікати, ділки змушували своїх клієнтів платити за них окремо. При чому імітували навіть часову періодизацію між уколами, встановлену Міністерством охорони здоров’я.

Співробітники СБУ затримали зловмисників «на гарячому» після отримання ними чергового грошового переказу за фейкові свідоцтва про вакцинацію.

Під час обшуків вилучено:

● чорнові записи зі списком «клієнтів» фейкових свідоцтв,

● пам’ятки про вакцинацію та особові медичні картки на різних осіб,

● електронні пристрої із доказами протиправної діяльності,

● готівку у сумі понад 1,2 млн грн та 16 тис. доларів США.

На робочих місцях медичних працівників, причетних до протиправної діяльності, також вилучено відповідні докази.

Наразі вирішується питання щодо оголошення про підозру у вчиненні злочину фігурантам кримінального провадження за двома статтями Кримінального кодексу України:

● ст. 190 (шахрайство)

● ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).

Заходи із викриття зловмисників проводили співробітники СБУ за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва.

СБУ ліквідувала ще одну групу COVID-шахраїв, які фальшували понад 1000 сертифікатів про вакцинацію

СБУ ліквідувала ще одну групу COVID-шахраїв, які фальшували понад 1000 сертифікатів про вакцинацію

СБУ ліквідувала ще одну групу COVID-шахраїв, які фальшували понад 1000 сертифікатів про вакцинацію

СБУ ліквідувала ще одну групу COVID-шахраїв, які фальшували понад 1000 сертифікатів про вакцинацію

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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