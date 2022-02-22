СБУ ліквідувала схему привласнення лісового фонду Київщини на понад 1 млрд грн

СБУ продовжує комплексні заходи щодо захисту стратегічно важливих державних ресурсів. У ході спецоперації у Київській області нейтралізовано організоване злочинне угруповання, яке спеціалізувалось на масштабних оборудках із землею лісового фонду України.

Зловмисники незаконно переоформлювали державні земельні ділянки на підставних осіб для продажу. За даними слідства, учасники схеми нелегально вивели з держвласності понад 100 га лісових угідь на території регіону.

За попередніми даними, протиправна діяльність організаторів оборудок завдала державі збитків на більше ніж 1 млрд грн.

Крім того, перевіряється інформація щодо оформлення землі на учасників незаконних збройних формувань ОРДЛО.

Встановлено, що до складу угруповання входило до 30 осіб. Серед них – приватні і державні реєстратори, нотаріуси, адвокати, землевпорядники та колишні працівники Держгеокадастру.

За даними слідства, учасники злочинної групи незаконно виводили ділянки лісових угідь з держвласності та переоформлювали їх на представників підконтрольних комерційних структур. Потім зловмисники планували змінити цільове призначення землі під забудову для перепродажу афілійованим компаніям.

Співробітники СБУ задокументували факти привласнення земель державного фонду на територіях Бучанської, Боярської, Ірпінської та Дмитрівської ОТГ.

Під час обшуків за місцями проживання учасників угруповання правоохоронці виявили:

● комп’ютерну техніку та документи із доказами протиправної діяльності,

● штампи та печатки приватних реєстраторів, які вони використовували для проведення оборудок.

У межах кримінального провадження, розпочатого за:

● ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою),

● ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України, триває розслідування для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та притягнення до відповідальності винних осіб.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру та обрання судом міри запобіжного заходу.

На привласнені земельні ділянки накладено арешт, готуються матеріали щодо повернення їх у державну власність.

Заходи із викриття правопорушень проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Источник: ssu.gov.ua

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