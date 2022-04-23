СБУ на Харківщині затримала агентку рф, яка здавала ворогу позиції ЗСУ

Контррозвідка спецслужби на Харківщині викрила та затримала громадянку України, яка працювала на представників спецслужби рф.

Оперативники встановили, що 29 річна українка прибула до Харківської області з тимчасово-окупованої території України. За завданням куратора жінка встановлювала координати розташування військової та критичної інфраструктури міста, а також місця дислокації сил і підрозділів ЗСУ та Нацгвардії України.

Зокрема вона передала координати і допомогла ворогу скоригувати вогонь по освітніх, медичних, торгівельних об’єктах та по житлових кварталах у центрі міста. Внаслідок ракетних обстрілів скоригованих інформаторкою є загиблі та поранені.

Під час обшуку за місцем фактичного проживання громадянки було вилучено засоби зв’язку з представниками спецслужб країни-агресора, а також значну суму коштів у російських рублях.

Зловмисницю затримано в порядку ст. 208 КПК та повідомлено про підозру за ч.3 ст. 114-2 (шпигунство). Їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.

Агентство Телевидения Новости