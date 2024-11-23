СБУ і Нацполіція ліквідували нові «схеми для ухилянтів» у трьох вишах України

Служба безпеки та Національна поліція ліквідували три нові схеми ухилення від мобілізації чоловіків призивного віку. Серед затриманих – професор і доцентка українських закладів вищої освіти.

За матеріалами справи, в обмін на хабарі фігуранти допомагали військовозобов’язаним оформити відстрочки від призову на підставі підроблених документів про навчання або «погане» здоров’я.

● Так, на Полтавщині викрито професора приватного вишу, який сприяв зарахуванню потенційних призовників на бакалаврат, магістратуру та аспірантуру місцевого держуніверситету без вступних іспитів.

Крім того, за гроші фігурант пропонував ухилянтам фіктивне «лікування» у психдиспансері для подальшого їх списання з військового обліку за станом здоров’я.

Для реалізації обох «варіантів» зловмисник використовував особисті зв’язки серед посадовців освітньої сфери та лікарів.

● У Закарпатській області затримано доцентку кафедри історії місцевого університету, коли вона брала хабар за незаконне оформлення на навчання до вишу «абітурієнтів» призовного віку.

За даними слідства, фігурантка особисто «супроводжувала» своїх клієнтів під час формального складання ними вступних іспитів.

Потім посадовиця приносила довідки «студентів» до місцевого ТЦК, де їм оформлювали відстрочки.

● На Харківщині підозру отримали місцевий підприємець і двоє його спільників, які за схожою «схемою» відтерміновували мобілізацію для військовозобов’язаних.

Для цього ділки «влаштовували» ухилянтів до місцевого коледжу, де насправді вони не навчалися, а фіктивні довідки про освіту надавали до ТЦК.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за декількома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

▪️ ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);

▪️ ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом).

Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Харківській, Полтавській та Закарпатській областях спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Полтавської та Харківської облпрокуратур, а також Ужгородської окружної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/13448

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