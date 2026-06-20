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СБУ, Нацполіція та ОГП викрили керівництво Київського обласного дорожнього управління на злочинних схемах

СБУ, Нацполіція та ОГП викрили керівництво Київського обласного дорожнього управління на злочинних схемах

Служба безпеки, Національна поліція та Офіс Генпрокурора ліквідували масштабну схему привласнення коштів в ДП «Київське обласне дорожнє управління». За результатом комплексних заходів затримано трьох керівників підприємства, які вимагали хабарі за оренду казенного майна.

Як з’ясувало розслідування, організацією оборудки займався керуючий санацією дочірнього підприємства, яке перебуває у стані санації у справі про банкрутство. До незаконної діяльності він залучив свого заступника та комерційного директора ДП.

Замість роботи над фінансовим «оздоровленням» компанії, її керівництво запровадило систематичні хабарі з підприємців, які орендували офісні і технологічні приміщення державної компанії.

Для реалізації «схеми» посадовці здавали в оренду відповідні об’єкти без належного документального оформлення за штучно заниженою вартістю.

Встановлено, що розрахунок за користування державними активами відбувався за принципом передачі хабарів «з рук в руки» – від орендарів керівництву компанії.

За матеріалами справи, у такий спосіб посадовці тільки з чотирьох клієнтів щомісяця одержували понад 100 тисяч гривень готівкою.

Правоохоронці задокументували злочини керівників ДП і затримали їх «на гарячому» під час передачі нової суми неправомірної вигоди.

Під час затримання один з фігурантів намагався позбутися речових доказів і викинув частину хабаря у вікно робочого кабінету.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, вчинене організованою групою).

Зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Крім них, кваліфіковано злочини чотирьох орендарів, які давали хабарі. Їм повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Триває розслідування для притягнення всіх винних до відповідальності.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України.

Джерело: https://t.me/SBUkr/17849

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