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СБУ не допустила штучне доведення до банкрутства держпідприємства «Дніпропетровський облавтодор»

СБУ не допустила штучне доведення до банкрутства держпідприємства «Дніпропетровський облавтодор»

Служба безпеки України задокументувала та блокувала протиправний механізм штучного доведення до банкрутства об’єкта критичної інфраструктури – держпідприємства «Дніпропетровський облавтодор», який входить у структуру АТ «ДАК «Автомобільні дороги України».

Оперативники спецслужби встановили, що у грудні 2019 році вказівкою керівництва держпідприємства було сформовано у бухгалтерському обліку кредиторську заборгованість перед підконтрольною фірмою у розмірі майже 600 тисяч гривень. Роботи за цим «контрактом» фактично не виконувалися.

На підставі цієї штучно створеної заборгованості комерсанти ініціювали відкриття провадження про банкрутство ДП «Дніпропетровський облавтодор».

Метою групи осіб, що за версією слідства діяли за попередньою змовою, було заволодіння через підконтрольні комерційні структури виробничими базами, майновими комплексами, обладнанням, технікою держпідприємства. Це обладнання використовувалося для експлуатаційного утримання доріг державного значення.

Правоохоронці провели обшуки у Дніпрі в офісних і виробничих приміщеннях, за місцями проживання фігурантів. За результатами слідчих дій вилучено документи фіктивної фінансово-господарської діяльності залучених до оборудки підприємств та іншу доказову базу.

У межах кримінального провадження тривають слідчі дії.

Операція проводилась під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора та за сприяння керівництва Державного агентства автомобільних доріг України.

Источник: ssu.gov.ua

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