СБУ нейтралізувала два канали незаконного обігу зброї у столичному та центральному регіонах України
У ході контрдиверсійної «зачистки» столичного регіону співробітники Служби безпеки ліквідували два потужних канали нелегального переправлення бойових засобів ураження на територію Києва.
У Києві нейтралізовано зловмисників, які намагались продати в столиці партію засобів ураження.
Серед вилученого у затриманих:
▪️ 12 бойових гранат
▪️ 6 пістолетів різних марок
▪️ гвинтівку
▪️ понад 270 набоїв різного калібру
▪️ комплектуючі до стрілецької зброї
▪️ понад 1,2 млн грн, одержаних злочинним шляхом
Іншого зловмисника затримано на спробі прихованого переправлення озброєнь з одного з прифронтових районів сходу України.
Під час огляду його транспортного засобу правоохоронці виявили:
▪️ 14 бойових гранат Ф-1 та РГД із запалами до них
▪️ 25 підривників
▪️ 2 автомати Калашникова АК-74
▪️ 24 постріли до підствольного гранатомета
▪️ 14 сигнальних ракет,
▪️ понад 3 тис. набоїв різного калібру
Джерело: https://t.me/SBUkr/4908