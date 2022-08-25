СБУ нейтралізувала два канали незаконного обігу зброї у столичному та центральному регіонах України

У ході контрдиверсійної «зачистки» столичного регіону співробітники Служби безпеки ліквідували два потужних канали нелегального переправлення бойових засобів ураження на територію Києва.

У Києві нейтралізовано зловмисників, які намагались продати в столиці партію засобів ураження.

Серед вилученого у затриманих:

▪️ 12 бойових гранат

▪️ 6 пістолетів різних марок

▪️ гвинтівку

▪️ понад 270 набоїв різного калібру

▪️ комплектуючі до стрілецької зброї

▪️ понад 1,2 млн грн, одержаних злочинним шляхом

Іншого зловмисника затримано на спробі прихованого переправлення озброєнь з одного з прифронтових районів сходу України.

Під час огляду його транспортного засобу правоохоронці виявили:

▪️ 14 бойових гранат Ф-1 та РГД із запалами до них

▪️ 25 підривників

▪️ 2 автомати Калашникова АК-74

▪️ 24 постріли до підствольного гранатомета

▪️ 14 сигнальних ракет,

▪️ понад 3 тис. набоїв різного калібру

Джерело: https://t.me/SBUkr/4908

Новости портала «Весь Харьков»