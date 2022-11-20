СБУ обезвредила преступную группировку, предлагавшую «уклонистам» выехать в россию

Служба безопасности провела масштабную спецоперацию по ликвидации новых каналов незаконного выезда за границу украинских граждан призывного возраста.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В ходе следственно-оперативных действий в нескольких областях Украины нейтрализована межрегиональная преступная группировка, организовавшая нелегальные «трафики».

Злоумышленники предлагали "клиентам" скрыто выехать на Южный Кавказ или страны ЕС через территорию рф.

«Цена вопроса» составляла от 2,5 до 8 тыс. дол. с клиента в зависимости от маршрута.

За эти деньги злоумышленники обещали вывезти в оккупированный Крым через Запорожскую область, а дальше «керченским мостом» в рф.

Для этого наладили контакт с кадровым сотрудником ФСБ.

В ходе более 20 обысков по местам пребывания участников группировки правоохранители обнаружили вещественные доказательства преступной деятельности.

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Джерело: https://t.me/infosprotyv/6437

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