СБУ очищує власні лави від зрадників та деструктивних елементів

Співробітники внутрішньої безпеки СБУ у співпраці з НАБУ та САП викрили оперативника Служби безпеки на хабарі.

Він вимагав неправомірну вигоду від фігуранта одного з кримінальних проваджень. Натомість обіцяв «сприяння» у поверненні техніки, вилученої у рамках розслідування. Крім того, запевнював, що підприємцю ніхто не буде перешкоджати у веденні бізнесу у майбутньому.

Свої «послуги» оцінив у 60 тис. доларів США. Його затримали на гарячому під час передачі всієї суми хабара.

Наразі фігуранту готується повідомлення про підозру.

СБУ докладає всіх зусиль, щоб очистити Службу від деструктивних елементів та зрадників - таким особам не місце у лавах української спецслужби! Курс на очищення Служби триває.

Джерело: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»