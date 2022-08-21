СБУ оголосила про підозру пособнику окупантів на Харківщині

Оперативники спецслужби встановили, що місцевий мешканець, перебуваючи на окупованій російськими військами території, пішов на співпрацю з представниками держави-агресора та умисно надавав допомогу ворогу.

За даними СБУ, зрадником виявився 38-річний мешканець м. Вовчанськ, Харківської області. З перших днів окупації він знаходився на тимчасово окупованій території Вовчанської громади та допомагав ворогу у вирішенні питань щодо забезпечення паливно-мастильними матеріалами, житлом та харчуванням. Зловмисник допомагав загарбникам орієнтуватись на місцевості і надавав їм інформацію про приховані автомобільні шляхи.

Встановлено, що російський шанувальник намагався придушити опір місцевих мешканців. Він «зливав» ворогу дані патріотично налаштованих громадян, які допомагали Збройним Силам України давати відсіч окупантам.

Наразі пособника окупантів затримано на підставі ст. 208 КПК України.

Слідчі Управління СБУ в Харківській області повідомили зловмиснику про підозру за ч.1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (Пособництво державі агресору).

Викриття та документування протиправної діяльності проводилося співробітниками ГУ внутрішньої безпеки СБУ спільно з Управлінням СБУ в Харківській області під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости