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СБУ оголосила про підозру у посяганні на основи національної безпеки учасникам групи «Сапфір». Серед них – російський кадровий розвідник

СБУ оголосила про підозру у посяганні на основи національної безпеки учасникам групи «Сапфір». Серед них – російський кадровий розвідник

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру в посяганні на основи національної безпеки двом представникам терористичної організації «ЛНР» та їх куратору – кадровому офіцеру ГУ Генштабу Збройних сил РФ. Зловмисники належать до керівної ланки спеціального антиукраїнського інформаційного підрозділу, більш відомого як група «Сапфір».

Слідчі органів безпеки встановили, що група займалася забезпеченням інформаційного супроводу гібридної агресії проти України. За завданням ворога, через соціальні мережі вони проводили спеціальні пропагандистські акції, розповсюджували фейкові новини для дискредитації українського війська та загострення соціально-політичної обстановки на мирній території країни. Окремим напрямом діяльності підрозділу був збір розвідувальної інформації про дислокацію, структуру, чисельність та маршрути пересування воєнних підрозділів, задіяних в проведенні операції Об’єднаних сил.

Наразі двом ключовим учасникам інформгрупи – «урядовцю» та керівниці бандформування «народної міліції» терористичної організації «ЛНР» додатково повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України. Дії російського куратора кваліфіковано як підбурювання до державної зради.

Раніше їм було інкриміновано вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч. 1 ст.258-3 (участь у терористичній організації) ККУ.

Досудове розслідування здійснюється під процесуальним керівництвом прокуратури Луганської області.

Источник: ssu.gov.ua

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