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СБУ оприлюднює свідчення 435 колишніх заручників про факти збройної агресії РФ та дані про встановлені особи проросійських катів

СБУ оприлюднює свідчення 435 колишніх заручників про факти збройної агресії РФ та дані про встановлені особи проросійських катів

 

Служба безпеки України продовжує збирати та оприлюднювати свідчення стосовно збройної агресії російських військ проти України, а також про факти фізичного насилля та знущань над нашими громадянами в катівнях на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей.

Розповіді ще сорока двох колишніх заручників, які незаконно утримувалися бойовиками у нелюдських умовах та піддавалися тортурам від 189 до 1083 діб, оприлюднено на сторінках чергового інформаційного бюлетеню. Це вже шосте документальне видання, підготовлене за результатами опитування співробітниками спецслужби звільнених українських громадян.

СБУ на основі свідчень ідентифіковано особи шести бойовиків, які особисто піддавали жорстоким знущанням захоплених українських вояків та патріотів з числа цивільних громадян. Зокрема у збірці оприлюднено вражаюче фото садистів на прізвисько «Адреналін» та «Батон», які цинічно позують перед входом до «кімнати для тортур» на фоні знарядь для катування і захисного від бризків крові «спецодягу» (більш детальна інформація на стор.36 бюлетеня).

Встановлені спецслужбою зловмисники розшукуються правоохоронними органами для притягнення до кримінальної відповідальності, одного з них на прізвисько «Крутий» вироком українського суду вже засуджено до десяти років позбавлення волі.

На сьогодні збірки, які виходять трьома мовами – українською, англійською та російською, містять фрагменти інтерв’ю із 435 свідками злочинів російських терористичних угруповань. У повному обсязі ці матеріали належним чином процесуально оформлені та передаються до міжнародних судових інстанцій як докази порушень РФ низки міжнародних конвенцій.

Голова СБУ Василь Грицак передав ці документальні бюлетені спеціальному представникові державного департаменту Сполучених Штатів Америки у справах України Курту Волкеру під час робочої зустрічі, яка відбулася вчора, 16 травня ц.р., у Службі безпеки України.

Матеріали інформаційного бюлетеня

Прес-центр СБ України

СБУ оприлюднює свідчення 435 колишніх заручників про факти збройної агресії РФ та дані про встановлені особи проросійських катів

Источник: ssu.gov.ua

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Темы: война, сбу

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