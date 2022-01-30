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СБУ опублікувала докази планування терактів в Одесі, які хотів вчинити російський агент (ВІДЕО)

СБУ опублікувала докази планування терактів в Одесі, які хотів вчинити російський агент (ВІДЕО)

Служба безпеки України оприлюднила докази протиправної діяльності агента військової розвідки РФ, який планував низку терактів в Одесі. Раніше зловмисника затримали «на гарячому», коли він вербував виконавця для майбутніх злочинів.

На записах зафіксовано окремі елементи розмови між агентом РФ та знайденим ним виконавцем. Зокрема, мова йде про:

● понівечення пам’ятника Героїв Небесної Сотні в Одесі та відсутність медійного резонансу;

● підпал офісних приміщень волонтерських організацій, які допомагають військовим у районі ООС;

● щодо співпраці з російською розвідкою та навичок стрільби з гранатомета;

● стосовно планування серії терактів в Одеській області, у тому числі на території військової частини.

Наразі зловмисника взято під варту, йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.

Заходи із викриття і документування зловмисників проводили співробітники СБУ за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури.

Источник: ssu.gov.ua

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