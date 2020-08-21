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СБУ підозрює керівництво одного з комунальних підприємств Дніпра у завданні багатомільйонних збитків державі

СБУ підозрює керівництво одного з комунальних підприємств Дніпра у завданні багатомільйонних збитків державі

Служба безпеки України підозрює керівництво одного із комунальних підприємств Дніпра у завданні багатомільйонних збитків державі під час будівництва метрополітену. Директору установи повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

За версією досудового слідства, у 2016 році підприємство підписало п’ятирічний контракт з іноземною компанією на суму понад 200 мільйонів євро на завершення будівництва міського метрополітену. Згідно з контрактом підрядник мав також виконувати роботи з обслуговування діючих споруд та проходок, такі як відкачка ґрунтових підземних вод, підтримка в безаварійному стані пройдених тунелів тощо. За даними слідства, ці роботи обходились місту у сотні тисяч євро щомісяця. Але фактично вони проводились іншою організацією за значно меншою вартістю у зв’язку з відсутністю у підрядника необхідних технічних потужностей та ресурсів.

У 2018 році керівництво підприємства сприяло штучному збільшенню вартості контракту, що призвело до безпідставного перерахування майже 240 мільйонів гривень за ще не виконані роботи. Крім того, наступного року посадовець перерахував підряднику більше 14 мільйонів гривень за роботи, які вже були виконані і оплачені з бюджету раніше.

За вчинену службову недбалість, яка призвела до завдання збитків, керівнику комунального підприємства повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України.

Викриття оборудки здійснювалось під процесуальним керівництвом прокуратури області.

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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