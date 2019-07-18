СБУ передает в НАБУ материалы дел на известных чиновников

Служба безопасности Украины начала передавать материалы на топ-чиновников сотрудникам НАБУ.

Об этом во время заседания Антикоррупционного совета, которое транслировали в эфире "112 Украина", заявил директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.

Сытник утверждает, что за последние 4 года такой передачи материалов от СБУ в НАБУ не было.

"Я хотел бы отметить существенное улучшение отношений со Службой безопасности Украины. Потому что, во-первых, в НАБУ начали поступать материалы, которые касаются топ-чиновников, из СБУ. Такого раньше за четыре года не было никогда. Максимум приходили материалы, которые касались небольших чиновников. Сейчас ситуация меняется", - сказал Артем Сытник.

Он отметил, что недавно одному из министров и губернаторов сообщили о подозрении, еще одно готовят другому высокому должностному суду.

Также он планирует добиться возвращения НАБУ полномочий подавать иски и получения разрешения на независимое прослушивание.

"Мы очень огорчены тем, что Конституционный суд признал неконституционным наши полномочия о подаче исков. Было всего подано 35 исков в отношении 97 сделок на сумму более 6 млрд грн. Эти иски были выиграны, фактически были разрушены схемы на эту сумму, и сейчас, когда есть решение КС, есть угроза потерять то, что уже было наработано", - сказал Артем Сытник.

Агентство Телевидения Новости