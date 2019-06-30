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СБУ передала військовій прокуратурі одного із звільнених бойовиками громадян (ВІДЕО)

СБУ передала військовій прокуратурі одного із звільнених бойовиками громадян (ВІДЕО)

Співробітники СБУ встановили, що один із громадян, звільнених бойовиками 28 червня поточного року, знаходиться в Україні у розшуку за підозрою у вчинені злочину, передбаченого ч. 4 ст. 407 Кримінального кодексу України (Самовільне залишення військової частини або місця служби).

Після прильоту в аеропорт «Київ», співробітники СБ України дали можливість громадянину зустрітися з батьками у Павлоградському районі Дніпропетровщини. Після чого у відповідності до чинного законодавства він був переданий СБУ слідчому військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону, який веде цю справу.

Жодних порушень прав громадянина при супроводженні до військової прокуратури не відбувалося, рішення щодо подальших процесуальних дій прийматиметься військовою прокуратурою.

Пресцентр СБ України

Источник: ssu.gov.ua

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Темы: армия, сбу

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