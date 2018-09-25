СБУ перехватила переговоры главарей ОРДО о перераспределении власти в Донецке. АУДИО

Сотрудники Службы безопасности Украины перехватили разговоры главарей террористической организации «ДНР», в которых они обсуждают изменения в «структуре власти» псевдо республики и согласования этих действий с Кремлем, сообщает пресс-служба ведомства.

6 сентября 2018 примерно в 18.30 официальный советник уже погибшего Александра Захарченко Александр Казаков позвонил Дмитрию Трапезникову, который в то время исполнял обязанности главы так называемой «ДНР».

Как стало известно из разговора, они четко рассчитывают на разрешение «ситуации» Владиславом Сурковым, всем известным в ипостаси помощника президента РФ Путина и куратора временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Во время общения кремлевские «марионетки» ожидают вердикт после экстренного совещания в Москве по окончательному утверждению в РФ будущего главы «ДНР» и состава «Совета Министров ДНР».

В тот же день около девяти вечера между (в то время исполнявшего обязанности председателя «ДНР») Дмитрием Трапезниковым и Денисом Пушилиным, который занимал должность председателя «Народного Совета ДНР», состоялась еще одна показательная беседа. «Товарищи» согласовывали свои действия совместно с «руководителем МГБ ДНР» Павленко о скорейшей нейтрализации Казакова (советника Захарченко) через лишения его свободы. По их информации, Казаков в собственных целях планировал героизировать «образ бывшего главаря« ДНР »и обеспечить сохранение власти так называемой «группы Захарченко».

В этой беседе Пушилин, в частности, выражает личную заинтересованность в немедленной необходимости устранения от занимаемой должности террориста Тимофеева (по прозвищу «Ташкент») и его принудительное увольнение с должности «вице-премьера - министра доходов и сборов ДНР» по срочному распоряжению самого же Пушилина.

Запись разговоров состоялась через неделю после смерти главаря террористической организации «ДНР» Захарченко. Она свидетельствует о полной зависимости так называемого «высшего руководства ДНР» от решений «куратора от Кремля» Суркова.

Содержание переговоров указывает на существующий устойчивый конфликт между «вождями фейковой республики». Он доказывает намерения Пушилина и Трапезникова в любой способ избавиться от влиятельных конкурентов «из команды Захарченко», в частности Казакова и Тимофеева ( «Ташкент»), и завершить «местный государственный переворот».

Источник: sprotyv.info

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