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СБУ попередила незаконне відчуження майна Українського Дунайського пароплавства на 2 млрд

СБУ попередила незаконне відчуження майна Українського Дунайського пароплавства на 2 млрд

Служба безпеки України заблокувала спробу незаконного відчуження майна ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство» з боку топменеджмента компанії. Своїми діями організатори могли завдати збитки товариству на понад 2 млрд грн.

Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що оборудку було організовано під виглядом «реорганізації» діяльності пароплавства. Під час неї ділки планували вивести з балансу товариства 455 одиниць флоту, зокрема морські та річкові судна, баржі. Все це - в інтересах іноземної комерційної структури.

Організатори також збирались штучно інвестувати кошти дочірніх і афілійованих підприємств пароплавства до статутного капіталу іноземної компанії.

Для реалізації протиправної схеми зловмисники свідомо надали до профільного Міністерства документацію щодо нульової вартості 455 одиниць флоту, погодження якої надало можливість самостійного розпорядження державним майном.

Крім того, дії посадовців могли призвести до завдання шкоди обороноздатності держави.

Правоохоронці провели низку слідчих дій в офісних приміщеннях пароплавства та за місцями проживання учасників оборудки. Під час обшуків вилучено:

● комп’ютерну техніку та електронні носії інформації;

● документацію щодо діяльності офшорних компаній пароплавства;

● договори зовнішньоекономічної діяльності для ремонту плавзасобів;

● документи про створення офшорних компаній та фінансову звітність.

Вилучені докази долучено до матеріалів справи. Також виявлено велику суму готівки в іноземній валюті.

Триває досудове розслідування за ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Операція проводилась УСБУ в Одеській області за координації Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.

СБУ попередила незаконне відчуження майна Українського Дунайського пароплавства на 2 млрд

СБУ попередила незаконне відчуження майна Українського Дунайського пароплавства на 2 млрд

СБУ попередила незаконне відчуження майна Українського Дунайського пароплавства на 2 млрд

СБУ попередила незаконне відчуження майна Українського Дунайського пароплавства на 2 млрд

СБУ попередила незаконне відчуження майна Українського Дунайського пароплавства на 2 млрд

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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