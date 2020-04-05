СБУ попередила незаконний експорт товарів протиепідемічного призначення

На Черкащині Служба безпеки України блокувала механізм незаконного вивезення з країни масштабної партії заборонених урядом до експорту товарів протиепідемічного призначення.

Оперативники спецслужби встановили, що місцевий мешканець, незважаючи на запроваджені обмеження у зв’язку з епідеміологічною ситуацією в Україні, налагодив поставки респіраторних масок в одну із країн ЄС.

Правоохоронці перехопили чергове міжнародне поштове відправлення, сформоване зловмисником. Під час митного огляду було виявлено партію медичних масок. За інформацією СБ України, найближчим часом ділок планував переправити понад 10 тисяч респіраторних масок. Європейським клієнтам він виставив «цінник» у 2,5 євро за штуку.

За попередніми підрахунками зловмисник планував нажитися на понад 700 тисяч гривень.

Операція з викриття правопорушника проводилася Головним управлінням по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю спільно з УСБУ в Черкаській області, працівниками митного посту «Спеціалізований» Київської митниці ДМС і ПАТ «Укрпошта».

Источник: ssu.gov.ua

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