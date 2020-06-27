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СБУ попередила спробу неонацистів підпалити мечеть напередодні Дня кримськотатарського прапора та Дня Конституції України

СБУ попередила спробу неонацистів підпалити мечеть напередодні Дня кримськотатарського прапора та Дня Конституції України

Служба безпеки України попередила в Одесі спробу неонацистської організації підпалити мечеть напередодні Дня кримськотатарського прапора та Дня Конституції України.

У межах розпочатого кримінального провадження оперативники спецслужби задокументували, що двоє неонацистів планували вчинити теракт з метою дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні та повалення конституційного ладу. До координації діяльності структури слідчі СБУ обґрунтовано підозрюють представників спецслужб РФ.

У результаті проведеної спецоперації в ніч з 25 на 26 червня співробітники СБ України затримали у центрі Одеси двох учасників неонацистської організації під час спроби підпалу культової ісламської споруди із використанням двох пляшок із запалювальною сумішшю. СБУ встановила, що один із затриманих прибув до України після тривалого проживання в РФ.

У ході проведення особистого огляду та обшуків за адресами проживання затриманих правоохоронці вилучили засоби підпалення, мобільні термінали та записники із доказами планування терористичного акту.

Наразі фігурантів справи затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

Операція проводилась під процесуальним керівництвом Прокуратури в Одеській області.

Нагадаємо, що минулого тижня Служба безпеки Україна повідомляла про затримання одного із організаторів цього неонацистського угруповання.

СБУ попередила спробу неонацистів підпалити мечеть напередодні Дня кримськотатарського прапора та Дня Конституції України

СБУ попередила спробу неонацистів підпалити мечеть напередодні Дня кримськотатарського прапора та Дня Конституції України

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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