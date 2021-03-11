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СБУ посилює співпрацю з іспанськими правоохоронцями: спільними зусиллями ліквідовано канал контрабанди кокаїну

СБУ посилює співпрацю з іспанськими правоохоронцями: спільними зусиллями ліквідовано канал контрабанди кокаїну

Служба безпеки України, у співпраці з Цивільною Гвардією Іспанії, ліквідувала канал контрабанди кокаїну. Співробітники спецслужби вилучили одну із партій наркотику вагою півкілограма, яка була відправлена до України із Євросоюзу.

Спроба налагодити незаконний канал постачання важкого наркотику до нашої країни задокументована оперативниками та слідчими СБУ. На Київщині співробітники СБУ затримали громадянина однієї із країн Закавказзя під час отримання міжнародного поштового відправлення з Іспанії. У ньому, в середині побутового пристрою, було приховано приблизно 0,5 кг кокаїну.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігуранту провадження про підозру за ч. 1 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів) Кримінального кодексу України.

Документування протиправного задуму здійснювалося Управлінням СБУ в Миколаївській області спільно з Головним управлінням по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю СБУ за підтримки Служби зовнішньої розвідки України під процесуальним керівництвом Миколаївської обласної прокуратури.

Служба безпеки України висловлює окрему вдячність Цивільній Гвардії Королівства Іспанія за спільну роботу у боротьбі з міжнародним наркотрафіком.

СБУ посилює співпрацю з іспанськими правоохоронцями: спільними зусиллями ліквідовано канал контрабанди кокаїну

СБУ посилює співпрацю з іспанськими правоохоронцями: спільними зусиллями ліквідовано канал контрабанди кокаїну

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: сбу

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