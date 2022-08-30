СБУ повідомила про підозру гауляйтеру окупантів в Енергодарі: наказав вивезти майже 140 тисяч тонн зерна

Псевдопосадовець працював над встановленням окупаційного режиму, видавав злочинні розпорядження, які дозволили окупантам забирати активи українського бізнесу на тимчасово окупованих територіях.

Наразі СБУ розслідує за фактом масштабного привласнення окупаційним режимом майна великих українських сільгоспвиробників Кам’янсько-Дніпровського району та Енергодара на понад 1,89 млрд грн.

Встановлено, що гауляйтер прийняв рішення про скасування всієї структури органів виконавчої влади Енергодарської міськради.

Натомість затвердив структуру так званої «адміністрації Енергодару», до складу якої «ввів» представників незаконних військових формувань і військовослужбовців зс рф.

А в травні він видав розпорядження про обов’язкову передачу окупаційній владі майна та зерна підприємств АПК.

Псевдопосадовцю повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу.

Джерело: https://t.me/SBUkr/4957

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