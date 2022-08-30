Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:51
Просмотров: 93

СБУ повідомила про підозру гауляйтеру окупантів в Енергодарі

СБУ повідомила про підозру гауляйтеру окупантів в Енергодарі: наказав вивезти майже 140 тисяч тонн зерна

Псевдопосадовець працював над встановленням окупаційного режиму, видавав злочинні розпорядження, які дозволили окупантам забирати активи українського бізнесу на тимчасово окупованих територіях.

Наразі СБУ розслідує за фактом масштабного привласнення окупаційним режимом майна великих українських сільгоспвиробників Кам’янсько-Дніпровського району та Енергодара на понад 1,89 млрд грн.

Встановлено, що гауляйтер прийняв рішення про скасування всієї структури органів виконавчої влади Енергодарської міськради.

Натомість затвердив структуру так званої «адміністрації Енергодару», до складу якої «ввів» представників незаконних військових формувань і військовослужбовців зс рф.

А в травні він видав розпорядження про обов’язкову передачу окупаційній владі майна та зерна підприємств АПК.

Псевдопосадовцю повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу.

СБУ повідомила про підозру гауляйтеру окупантів в Енергодарі

СБУ повідомила про підозру гауляйтеру окупантів в Енергодарі

СБУ повідомила про підозру гауляйтеру окупантів в Енергодарі

СБУ повідомила про підозру гауляйтеру окупантів в Енергодарі

СБУ повідомила про підозру гауляйтеру окупантів в Енергодарі

Джерело: https://t.me/SBUkr/4957

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Уряди десяти країн спростували фейк росіян про розробку біологічної зброї у «секретних лабораторіях»
Сегодня 11:41    103
379 дітей загинуло від рук російських загарбників
Сегодня 11:20    97
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.08 орієнтовно
Сегодня 11:11    113
30 серпня 1991 року ВР України заборонила КПУ
Сегодня 08:42    126
Компанія Ericsson до кінця року піде з Росії
Сегодня 08:31    124
У Реєстрі судових рішень закриють доступ до ще одного виду інформації
Сегодня 08:20    166
#Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 30 серпня 2022 року
Сегодня 08:14    165
ІТ-армія вивела з ладу понад 450 російських онлайн-ресурсів за два тижні
Сегодня 08:10    126
Вам цікаво, що відбувається в напрямку Херсона?
Сегодня 08:09    209
За матеріалами СБУ на Львівщині арештовано майно дружини Медведчука
Сегодня 08:00    130
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 