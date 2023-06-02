СБУ повідомила про підозру митрополиту і секретарю УПЦ (МП) з Житомирщини, які провокували релігійну ворожнечу

Служба безпеки України зібрала доказову базу на керівника і секретаря Овруцько-Коростенської єпархії УПЦ (МП), що на Житомирщині.

За матеріалами слідства, впродовж декількох років митрополит особисто готував тексти прокремлівських листівок і брошур.

У цих «агітках» він ображав релігійні почуття українців, принижував погляди вірян інших конфесій та намагався сформувати ворожі настрої до них.

Загальний тираж деструктивних матеріалів становив майже 50 тис. примірників, які секретар єпархії – рідний брат митрополита – розповсюджував серед священників та вірян релігійної громади.

Співробітники Служби безпеки вилучили пропагандистську продукцію під час безпекових заходів на Житомирщині навесні 2022 року.

Ініційовані СБУ експертизи підтвердили наявність у виявлених текстах висловлювань, спрямованих на розпалювання релігійної ненависті у прикордонному районі.

На підставі висновків експертиз та зібраних доказів обом зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.

Їм загрожує до 5 років позбавлення волі.

Крім того, під час обшуків на території сусідньої Житомирської єпархії УПЦ (МП) співробітники СБУ та Національної поліції викрили «ближнє коло» місцевого архієрея на оборудках із пожертвами вірян.

За даними слідства, гроші, які парафіяни збирали на ліквідацію наслідків пожежі в єпархіальному управлінні в січні 2022 року, фігуранти витратили на власні потреби.

Мова йде про понад 1 млн грн.

Наразі триває розслідування за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Встановлюються всі обставини злочину для притягнення винних до відповідальності.

Джерело: https://t.me/SBUkr/8501

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