СБУ повідомила про підозру ще 10 колаборантам на Донеччині й Луганщині

Співробітники Служби безпеки зібрали докази добровільної співпраці з ворогом ще 10 «посадовців» на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини.

Слідчі СБУ додатково повідомили про підозру «меру» Маріуполя та чотирьом його «заступникам» за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України у складі організованої злочинної групи (ч. 3 ст. 28 та ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України).

Колишні депутати Маріупольської міської ради від ОПЗЖ добровільно перейшли на бік ворога та організовують роботу органів окупаційної влади.

Обвинувальний акт у ще одному кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) та ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України стосовно цих фігурантів уже скеровано до суду для розгляду по суті.

Крім того, очільник селищної Станично-Луганської військово-цивільної адміністрації та два його заступники вирішили «залишити» свої посади і при окупаційному режимі.

Пішовши на угоду з ворогом, колаборанти не тільки добровільно очолили фейкову «адміністрацію Станично-Луганського району лнр», а й всіляко намагаються довести свою лояльність.

Встановлено, що, вдаючись до тиску, обману та маніпуляцій, вони змушують місцевих мешканців працювати на окупантів, регулярно проводять агітаційну роботу та закликають підтримувати дії агресора.

Їм повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 (добровільне зайняття посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора у складі організованої групи) Кримінального кодексу України.

Добровільно пішов на угоду з ворогом і керівник одного зі структурних підрозділів захопленого Луганськгазу.

Щоб обійняти псевдопосаду «керівника» «Марківського міжрайонного управління по експлуатації газового господарства лнр Луганськгаз, зловмисник наприкінці березня 2022 року передав загарбникам усе майно українського держпідприємства.

Він також забезпечував безперебійне газопостачання адмінбудівлі, в якій розташувалися представники «окупаційної влади» та незаконні збройні формування.

Зрадила присязі й колишня очільниця одного з відділів районного Пенсійного фонду на Луганщині.

Після окупації чиновниця очолила так зване «управління Пенсійного фонду Новопсковського району лнр».

Наразі цим двом фігурантам повідомлено про підозру за ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу Україну.

Викриття колаборантів здійснювало Головне управління СБУ у Донецькій та Луганській області за процесуального керівництва Донецької та Луганської обласних прокуратур.

Джерело: ssu.gov.ua

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