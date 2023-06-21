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СБУ повідомила про підозру ще 3-м посадовцям-рашистам

СБУ повідомила про підозру ще 3-м посадовцям-рашистам

Серед них – очільник окупаційного «Донбасгаз»

Служба безпеки задокументувала злочини ще 3-х громадян рф, які очолили загарбницькі органи у тимчасово захоплених районах України, а також публічно виправдовували російську збройну агресію.

▶️ Так, на Донеччині:

повідомлено про підозру так званому «гендиректору концерну Донбасгаз» Андрію Іченку.

За даними слідства, росіянина призначили на «посаду» у 2018 році за особистої протекції терориста Пушиліна.

З цього часу Іченко виконував завдання москви щодо забезпечення поставок російського газу ватажкам терористичної організації «днр».

Крім цього, зловмисник виконував «рознарядки» країни-агресора щодо поповнення лав окупаційних угруповань рф за рахунок працівників «Донбасгазу».

▶️ На Запоріжжі:

ідентифіковано російського пропагандиста, який очолив створену загарбниками «Розівську селищну адміністрацію». Ним виявився росіянин Андрій Маркін.

Фігурант став відомим як автор книг про тактику ведення бою в міських умовах і організатор низки реконструкцій часів Другої світової війни.

На початку повномасштабного вторгнення він публічно підтримав збройну агресію рф проти України.

На «посаду» його призначив гауляйтер Балицький, який є прихильником «творчості» Маркіна.

У лавах окупаційного органу він організовував проведення псевдореферендуму у тимчасово захопленому селищі.

На підставі зібраних доказів обом фігурантам слідчі Служби безпеки повідомили про підозру за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Крім того, задокументовано підривну діяльність громадянина рф Сергія Савчука – пропагандиста російських інформресурсів «РИА Новости» і «Звезда».

На власних багатотисячних каналах в Телеграм та Ютуб він поширював фейки про ситуацію на фронті, героїзував рашистів та виступав за продовження мобілізації в росії.

Зловмиснику повідомлено про підозру за ст. 436 Кримінального кодексу України (пропаганда війни).

Наразі фігуранти переховуються від правосуддя на території країни-агресора і у тимчасово захоплених регіонах України. Тривають процесуальні дії для притягнення їх до відповідальності.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Запорізькій, Хмельницькій, Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва органів прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/8711

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