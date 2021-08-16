СБУ повідомила про підозру ще одній ТОП-чиновниці Держгеокадастру, яка причетна до масштабного розкрадання земель

Кіберфахівці СБУ продовжують системно боротися із розкраданням сільськогосподарських земель в Україні. Після виявлення схеми навесні цього року, уже друга топ-посадовиця Держгеокадастру отримала повідомлення про підозру.

На момент вчинення злочину ця особа обіймала посаду в.о. начальника Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області.

Співробітники СБУ встановили, що внаслідок неналежного виконання службових обов’язків, ця особа незаконно підписала низку наказів, якими незаконно передала у приватну власність великі земельні ділянки.

За вказаним фактом їй повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Наразі триває досудове розслідування та планується притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб, причетних до вчинення злочинів.

Нагадаємо, що навесні 2021 року співробітники СБУ провели обшуки в 22 територіальних підрозділах Держгеокадастру, в ході яких знайшли речові докази незаконної приватизації понад 2,5 тисяч земельних ділянок.

Документування здійснюється спільно з територіальним управлінням ДБР у м. Києві під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

Источник: ssu.gov.ua

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