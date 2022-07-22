СБУ повідомила про підозру «судді днр», який засудив до страти іноземних захисників України

Слідчі Служби безпеки підготували достатню доказову базу і повідомили про підозру судді так званої «апелляционной палаты верховного суда днр». Саме він усупереч вимогам міжнародного права засудив до смертної кари двох громадян Великої Британії та одного громадянина Королівства Марокко, які офіційно захищали Україну в лавах ЗСУ.

Ці іноземці добровільно вступили до Збройних Сил України і героїчно стримували російську агресію на Донеччині, де й потрапили у полон у квітні 2022 року.

Своїм «вироком» псевдосуд терористичної організації «днр» порушив норми міжнародного законодавства. А саме: вимоги Додаткового протоколу до Женевських конвенцій, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів.

Зокрема, цей псевдосуд порушив імунітет комбатантів (право осіб, що входять до складу збройних сил сторони конфлікту, брати безпосередню участь у воєнних діях) та позбавив їх права на неупереджене та нормальне судочинство.

Тож наразі слідчі СБУ заочно повідомили псевдосудді про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене групою осіб).

Триває досудове слідство за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Джерело: ssu.gov.ua

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