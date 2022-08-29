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СБУ повідомила про підозру у шпигунстві співробітнику фсб, чия агентурна мережа вела довоєнну розвідку на Херсонщині

Служба безпеки повідомила про підозру кадровому співробітнику 5 служби фсб рф Віталію Королю, який до війни створив на Херсонщині розгалужену агентурну мережу з місцевих правоохоронців для збору розвідданих.

У липні 2021 року співробітники СБУ викрили цю мережу і затримали її учасників. Серед них був і діючий працівник обласного управління спецслужби.

Під час тривалого досудового розслідування було ідентифіковано та задокументовано злочини московського «куратора» цієї агентурної групи.

Вона збирала таємну інформацію про мобілізаційне розгортання українських спецпідрозділів та алгоритми їх контрдиверсійних дій, зокрема на території Херсонського морського порту.

Також мережа «звітувала» щодо суспільно-політичної обстановки в причорноморських районах України.

За оперативними даними, викритий співробітник фсб зараз бере участь у повномасштабній агресії проти нашої держави.

СБУ повідомила про підозру у шпигунстві співробітнику фсб, чия агентурна мережа вела довоєнну розвідку на Херсонщині

СБУ повідомила про підозру у шпигунстві співробітнику фсб, чия агентурна мережа вела довоєнну розвідку на Херсонщині

СБУ повідомила про підозру у шпигунстві співробітнику фсб, чия агентурна мережа вела довоєнну розвідку на Херсонщині

СБУ повідомила про підозру у шпигунстві співробітнику фсб, чия агентурна мережа вела довоєнну розвідку на Херсонщині

СБУ повідомила про підозру у шпигунстві співробітнику фсб, чия агентурна мережа вела довоєнну розвідку на Херсонщині

Джерело: https://t.me/SBUkr/4930

Новости портала «Весь Харьков»

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