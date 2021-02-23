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СБУ - повідомлення щодо справи Анатолія Шарія

СБУ - повідомлення щодо справи Анатолія Шарія

Минулого вівторка Анатолію Шарію було повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України – ч. 1 ст. 111 «Державна зрада» та ч. 1 ст. 161 «Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками».

22 лютого Анатолія Шарія було викликано для проведення слідчих дій за участю підозрюваного, він не з‘явився. Його неявку можна трактувати, як переховування від слідства.

Водночас клопотання адвоката В. Рибіна буде розглянуто та задоволено відповідно до вимог КПК України. І адвокат, і його підзахисний запрошуються 25 лютого 2021 року для ознайомлення з матеріалами провадження, які слугували для повідомлення підозри Анатолію Шарію.

Про подальший перебіг даної справи Служба безпеки повідомлятиме окремо.

СБУ - повідомлення щодо справи Анатолія Шарія

СБУ - повідомлення щодо справи Анатолія Шарія

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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