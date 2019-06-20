СБУ припинила діяльність розгалуженої мережі інтернет-агітаторів, яка діяла в інтересах країни-агресора (ВІДЕО)

Співробітники Служби безпеки України під час виконання завдань із забезпечення інформаційної безпеки держави виявили та припинили діяльність розгалуженої мережі антиукраїнських інтернет-агітаторів, яка діяла у кількох областях нашої держави.

Оперативники спецслужби встановили, що мережа мала осередки у Києві, Одесі, Чернігові, Харкові, Миколаєві, Житомирі та Сумах, керування нею здійснювалося з території Російської Федерації.

Агітатори, використовуючи соціальну мережу «Facebook», а також заборонені в Україні ресурси «ВКонтакте» та «Одноклассники, розповсюджували інформаційні матеріали деструктивного характеру. Вони, зокрема, поширювали публікації із закликами до штучного розхитування суспільно-політичної ситуації в країні, а також здійснювали серед користувачів соціальних мереж підбір однодумців для залучення їх до протиправної інформаційної діяльності.

Оперативники СБ України задокументували, що отримані від російських кураторів завдання були спрямовані на радикалізацію суспільних настроїв у державі під час виборів до Верховної Ради України, зокрема, через поширення дезінформації про переговорний процес з врегулювання ситуації на Донбасі, провокування націоналістично налаштованих осіб до протестних дій.

СБУ вкотре звертається до свідомих громадян України із проханням бути уважними та у разі отримання від невідомих людей пропозицій щодо розміщення деструктивного контенту, а також виявлення фактів розміщення у соціальних мережах антиукраїнських та провокаційних публікацій, повідомляти на гарячу лінію СБ України 0 800 501 482.

Пресцентр СБ України

Источник: ssu.gov.ua

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