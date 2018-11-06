СБУ пришли с обысками к экс-заммэра Киева Кильчицкой и матери экс-нардепа Бережной

Представители силовых структур во вторник проводят обыски в квартирах бывшей заместительницы мэра Киева Ирэны Кильчицкой и матери погибшей бывшей депутата Верховной Рады Ирины Бережной - Елены.

Об этом сообщил корреспондент в эфире "112 Украина".

По словам правоохранителей, они ищут доказательства сепаратистской деятельности указанных лиц.

Сама Бережная подтвердила факт присутствия сотрудников СБУ под дверью собственной квартиры.

"Сейчас двери моей квартиры выламывают работники СБУ, они также проводят обыски у всех, кто принимал участие в подготовке сегодняшнего митинга возле памятника легендарного полководца- генерала Николая Ватутина", - написала она на своей странице в Facebook.

Судя по видео, выломать двери квартиры Бережной прибывшим на подмогу спасателям пока не удается.

Напомним, бывший народный депутат от Партии регионов Ирина Бережная погибла в автокатастрофе в октябре прошлого года. Авария произошла на побережье Адриатического моря между Италией и Хорватией.





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