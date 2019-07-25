СБУ продовжує викривати діяльність потужного транснаціонального наркоугруповання

Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю Служби безпеки України припинили на Київщині діяльність нарколабораторії, організованої транснаціональною злочинною організацією «Хімпром».

У березні поточного року оперативники спецслужби провели масштабну спецоперацію проти учасників вказаного угруповання. Встановлено, що наркоділки з 2014 року налагодили розгалужену мережу з продажу за криптовалюту на території країн колишнього СНД наркотичних засобів через інтернет-сайти та чат-боти в месенджері «Телеграм». Надалі криптовалюта переводилась у готівку, а гроші легалізовувались в Україні.

Правоохоронці затримали 28 активних членів злочинної організації, які відповідали за роботу в Україні так званих «офісів» з продажу наркотичних засобів. Під час проведення санкціонованих слідчих дій вилучено близько десяти мільйонів доларів США, зброю та наркотики.

Під час досудового розслідування встановлено, що після затримання учасників злочинної організації, її керівники – громадяни РФ, які з 2016 року постійно проживають за межами України та знаходяться у міжнародному розшуку, не припинили незаконну діяльність. Зловмисники почали активно вживати заходів з відновлення мережі по торгівлі наркотичними засобами.

Відповідно, СБУ спільно зі слідчими Генеральної прокуратури України, в ході досудового розслідування продовжують подальше документування протиправної діяльності «Хімпрому».

23 липня правоохоронці викрили та припинили роботу нарколабораторії угруповання в Київській області, у якій щомісяця виготовлялося понад двісті кілограмів наркотиків. «Товар» розповсюджувався зловмисниками у попередній спосіб.

Оперативники спецслужби також блокували діяльність новоствореного «кадрового офісу» наркоділків. Його персонал щоденно набирав на «роботу» в РФ близько десяти осіб, серед яких наркокур’єри, закладники, водії, фасувальники та бійці силового блоку. Під час слідчих дій правоохоронці затримали шість осіб, у тому числі двох ІТ-спеціалістів, які технічно забезпечували роботу понад сорока інших нових учасників злочинної організації, що працюють в рiзних регіонах України.

За результатами проведення невідкладних слідчих дій виявлено комп’ютерну техніку та мобільні телефони, понад 180 кілограмів готового наркотичного засобу СК («соль») або альфа-pvp, вартість якого на «чорному» ринку складає майже 5 мільйонів доларів США. Також вилучено дві реактивні протитанкові гранати РПГ-22, чорнові записи та «бухгалтерію» наркоділків.

Додатково варто зазначити, що отримана правоохоронцями інформація свідчить про намагання керівників злочинної організації здійснювати тиск на слідство. Встановлено, що ними було замовлено та профінансовано мітинг так званих активістів під стінами Генпрокуратури для компрометації слідчих. Також, стало відомо про замовлення через електронні ЗМІ неправдивих статей щодо нібито «кришування» правоохоронцями діяльності наркосиндикату.

Тривають слідчі дії.

Пресцентр СБ України

Источник: ssu.gov.ua

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