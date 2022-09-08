СБУ провела спецоперацію, завдяки якій не допустила посилення впливу рф на роботу митних органів України

СБУ системно протидіє злочинам на митному кордоні та проводить заходи з виявлення службових осіб, яких було залучено до злочинної діяльності. Так, Служба безпеки України не допустила посилення впливу країни-агресора на стале функціонування митних органів.

Зокрема, мова йде про припинення незаконної співпраці посадовців митних органів із громадянами, які увійшли до санкційного списку контрабандистів згідно з Указом Президента Володимира Зеленського від 21.04.2021.

Також СБУ встановила, що 3 особи із цього списку мають російське громадянство, а одна особа – румунське. Тому СБУ ініціювала припинення у них громадянства України.

Більшість підсанкційних фігурантів прагнули обійти обмеження, продовжили протиправну діяльність через афілійовані структури та намагались зберегти вплив на посадових осіб. Служба безпеки не допустила посилення впливу країни-агресора на стале функціонування митних органів.

Під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора у кількох підсанкційних осіб проведено 23 обшуки, в результаті яких виявлено зброю, бойові припаси та вибухові речовини.

Зазначені заходи та слідчо-оперативні дії проводилися в рамках кримінального провадження за такими статтями Кримінального кодексу України:

● ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом);

● ч. 3 ст. 212 (Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів);

● ч. 3 ст. 258-5 (Фінансування тероризму);

● ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем).

Слідчі дії тривають.

Наразі 24 митника, серед яких і службовці керівного рівня, вже відсторонено від займаних посад.

Джерело: ssu.gov.ua

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