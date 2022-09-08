Кримінал
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СБУ провела спецоперацію, завдяки якій не допустила посилення впливу рф на роботу митних органів України

СБУ системно протидіє злочинам на митному кордоні та проводить заходи з виявлення службових осіб, яких було залучено до злочинної діяльності. Так, Служба безпеки України не допустила посилення впливу країни-агресора на стале функціонування митних органів.

Зокрема, мова йде про припинення незаконної співпраці посадовців митних органів із громадянами, які увійшли до санкційного списку контрабандистів згідно з Указом Президента Володимира Зеленського від 21.04.2021.

Також СБУ встановила, що 3 особи із цього списку мають російське громадянство, а одна особа – румунське. Тому СБУ ініціювала припинення у них громадянства України.

Більшість підсанкційних фігурантів прагнули обійти обмеження, продовжили протиправну діяльність через афілійовані структури та намагались зберегти вплив на посадових осіб. Служба безпеки не допустила посилення впливу країни-агресора на стале функціонування митних органів.

Під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора у кількох підсанкційних осіб проведено 23 обшуки, в результаті яких виявлено зброю, бойові припаси та вибухові речовини.

Зазначені заходи та слідчо-оперативні дії проводилися в рамках кримінального провадження за такими статтями Кримінального кодексу України:

● ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом);

● ч. 3 ст. 212 (Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів);

● ч. 3 ст. 258-5 (Фінансування тероризму);

● ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем).

Слідчі дії тривають.

Наразі 24 митника, серед яких і службовці керівного рівня, вже відсторонено від займаних посад.

СБУ провела спецоперацію, завдяки якій не допустила посилення впливу рф на роботу митних органів України

СБУ провела спецоперацію, завдяки якій не допустила посилення впливу рф на роботу митних органів України

СБУ провела спецоперацію, завдяки якій не допустила посилення впливу рф на роботу митних органів України

СБУ провела спецоперацію, завдяки якій не допустила посилення впливу рф на роботу митних органів України

Джерело: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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