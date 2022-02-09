СБУ разоблачила харьковчанина в шпионаже

СБУ разоблачила харьковчанина в сотрудничестве со спецслужбами РФ.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Установлено, что привлекали харьковчанина к конфиденциальному сотрудничеству при выезде в Россию на заработки. При этом представители иностранной спецслужбы применяли угрозы и психологическое давление.

От гражданина Украины потребовали собирать и передавать российским кураторам актуальную информацию в сфере обороны.

В частности, российскую спецслужбу интересовали сведения о военных объектах в Харьковской области, их дислокации, численности, личном составе, имеющемся вооружении, системе охраны и обороны.

После возвращения нашего соотечественника на Харьковщину российские спецслужбы требовали выполнения разведывательных задач из-за угроз репрессий в отношении его оставшихся в РФ родственников.

Сотрудникам СБУ удалось предотвратить передачу представителям страны-агрессора сведений, которые могли нанести ущерб государственной безопасности Украины.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 111 (государственное предательство в форме шпионажа) Уголовного кодекса Украины, харьковчанину было сообщено о подозрении.

Документирование противоправной деятельности велось под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры.

Государственная измена карается лишением свободы сроком до 15 лет.

Однако согласно ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины освобождаются от уголовной ответственности граждане, которые не совершали никаких действий на выполнение преступного задания вражеских спецслужб и добровольно сообщили правоохранителям о своей связи с ними и поставленных задачах, отметили в СБУ.

Агентство Телевидения Новости