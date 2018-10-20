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СБУ разоблачила коммерсантов, финансировавших боевиков «лднр»

СБУ разоблачила коммерсантов, финансировавших боевиков «лднр»

Сотрудники Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности и Главного следственного управления СБ Украины выявили и задокументировали противоправную деятельность группы коммерсантов, причастных к финансовому и материальному обеспечению террористических организаций «лднр», сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках начатого уголовного производства, оперативники спецслужбы установили, что с 2014 года в так называемой «днр» функционирует компания, которая платит налоги псевдогосударственным образованиям террористов. Сотрудники СБ Украины выяснили, что фактическими владельцами и руководителями компании являются бизнесмены, владеющие компанией на подконтрольной украинской власти территории.

Предприятие с неподконтрольной территории с 2015 года незаконно осуществляло экспортно / импортные операции с материнской структурой на общую сумму более двух миллионов долларов США. Для осуществления сделок дельцы использовали собственную компанию в России и предоставляли недостоверные сведения контролирующим органам Украины. Продукция вывозилась с «лднр» в РФ через неконтролируемый участок границы, и поставлялась в Украину под видом российских товаров.

Во время санкционированных следственных действий в Киеве и области по адресам проживания и работы фигурантов производства правоохранители изъяли документы, подтверждающие причастность менеджмента коммерческих структур к финансированию террористов на временно оккупированных территориях. Отдельным причастным лицам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины.

Источник: sprotyv.info

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