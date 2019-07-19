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СБУ разоблачила попытки вмешательства российских спецслужб в выборы в Верховную Раду

СБУ разоблачила попытки вмешательства российских спецслужб в выборы в Верховную Раду

СБУ во время выполнения задач по контр-разведывательной защите интересов государства в сфере информбезопасности разоблачили очередные попытки вмешательства спецслужб РФ в парламентские выборы в Украине.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что с начала этого года по заданию представителя вражеских спецслужб жительница Днепра создала и осуществляла администрирование сообществ в запрещенных российских соцсетях. Правоохранители задокументировали, что за материальную выгоду женщина публиковала и размещала на ресурсах статьи, которые оправдывали вооруженную агрессию РФ против Украины и политику Кремля на международной арене, незаконную аннексию Крымского полуострова, популяризировали террористические организации "Д/ЛНР". Публикации злоумышленница получала в том числе с российских пропагандистских ресурсов и сайтов боевиков квазиреспублик", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после объявления внеочередных парламентских выборов администратор получила из Ростова-на-Дону очередное задание: создать в украинском сегменте сети интернет сайты с фейковой информацией о политических партиях и кандидатах в нардепы. Эти деструктивные материалы были направлены на дестабилизацию внутренней ситуации в Украине и рост социальной напряженности, инспирации вражды между сторонниками различных политических сил и манипулятивного воздействия на электоральные предпочтения избирателей.

Кроме того, среди материалов, которые распространялись в этих группах, содержались публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя и захвата государственной власти.

В рамках уголовного производства открытого по ч. 2 ст. 109 Уголовного Кодекса Украины проведен обыск по месту жительства злоумышленницы. Во время следственных действий изъята компьютерная техника и средства связи, которые содержат доказательства ее противоправной деятельности.

Сейчас следователями СБУ продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств дела.

Специалисты СБУ не исключают использования спецслужбами РФ подобной схемы по созданию информационных платформ и накануне выборов в органы местного самоуправления, которые состоятся в 2020 году.

Служба безопасности Украины призывает граждан быть сознательными и ответственными, критически относиться к информации, распространяемой в сети интернет и не поддаваться на манипуляции и провокации Кремля. О любых нарушениях избирательного процесса просят безотлагательно информировать правоохранителей.

Источник: prm.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: выборы, сбу

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