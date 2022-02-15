СБУ разоблачила украинца, распространявшего пророссийские фейки в СМИ и соцсетях

Служба безопасности Украины разоблачила гражданина Украины, который распространял выгодные РФ фейковые материалы в СМИ и социальных сетях, а также организовал акции по заранее подготовленному сценарию российских кураторов, сообщает пресс-служба СБУ.

«Сотрудники СБУ установили, что гражданин, позиционировавший себя «журналистом» и «лидером мнений», согласился на сотрудничество с представителями РФ. Инструкции злоумышленник получал электронными каналами связи, а оплату — через запрещенные электронные кошельки. Так называемый журналист регулярно отчитывался перед своими кураторами через специально созданный Telegram-канал», — говорится в сообщении СБУ, текст которого размещен во вторник на сайте ведомства.

В СБУ отмечают, что действия этого человека должны расшатать внутриполитическую обстановку в Украине, создать «необходимую информационную картинку».

По информации ведомства, «журналист» получал указания навязывать прокремлевский взгляд на события в Украине, манипулировать общественным мнением украинцев, в первую очередь, накануне важных международных встреч со странами-партнерами.

«В частности, он неоднократно выступал в эфирах российских и украинских телеканалов, которые находятся под санкциями, и продвигал идею о якобы пребывании Украины под внешним управлением, открыто обвинял украинских военных в обстреле мирного населения», — уточняется в сообщении.

Следствие также установило, что злоумышленник регулярно выезжал за границу для личных встреч с российскими кураторами — обсуждал детали «информкампаний» и обналичивал финансирование преступных акций.

В СБУ сообщают, что в дальнейшем кураторы сосредоточили его на дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине.

«Он начал организовывать фейковые протестные акции в столице. Для этого, в частности, нанимал для «массовки» людей, которые должны имитировать социальное недовольство действующей властью. Последнее задание «медийника» — начать сбор подписей за импичмент действующего президента. Злоумышленник согласился за денежное вознаграждение» подделать более миллиона подписей якобы от имени украинцев», — отмечается в сообщении.

Как стало известно агентству «Интерфакс-Украина», речь идет об Иване Росаде.

Сотрудники СБУ задержали его и поставили в известность о подозрении по ст. 111 УК Украины (государственная измена).

Разоблачили злоумышленника сотрудники Департамента защиты национальной государственности и следователи СБУ при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора.

Источник: Интерфакс-Украина

Агентство Телевидения Новости