СБУ: росія набирає в свою армію прихильників нацизму (АУДІО)

Поки російська пропаганда розповідає, що рф «асвабаждает» Україну від нацистів, самі ж окупанти набирають їх до своїх лав.

«Нам нужно всех убивать: и детей, и женщин. Всех подряд. Всю Украину нужно вытравить просто, до самого Львова. Чтобы этой страны не было на карте. Нужно их с земли стереть», - говорить російська істота, яка збирається ножем вирізати свастику на тілах загиблих українців. Про це свідчить перехоплення СБУ, на якому контрактник із російської глибинки Іван Клименко розмовляє зі своєю матір’ю.

Він має декілька акаунтів у соціальних мережах, частина з яких підписана фейковими іменами, щоб «не світитися» у соцмережах.

Серед опублікованих там світлин – його зображення у військовій формі та фото з нацистською символікою.

Він служить у Другій гвардійській Таманській мотострілковій дивізії, яка вважається елітою збройних сил рф і завжди бере участь у військових парадах у москві.

Ось така в рф військова «еліта»…

Источник: ssu.gov.ua

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