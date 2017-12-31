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СБУ собрала уже 393 доказательства агрессии РФ против Украины

СБУ собрала уже 393 доказательства агрессии РФ против Украины

Служба безопасности Украины собрала 393 свидетельства о вооруженной агрессии российских войск против Украины, а также физического насилия и издевательств над нашими гражданами в застенках ОРДЛо. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

"Новые полученные доказательства СБУ обнародовала на страницах очередного информационного бюллетеня, посвященного этой актуальной теме. Это уже пятое издание, подготовленное по результатам опроса сотрудниками спецслужбы еще сорока трех украинских граждан, находившихся в заложниках российских террористических группировок", - говорится в сообщении.

Кроме многочисленных доказательств присутствия войск РФ на территории Украины и фактов пыток граждан боевиками, в бюллетене перечислены результаты судебных решений по преступным действиям террористов. Стоит отметить, что многие важные свидетельства были задокументированы правоохранителями от украинских солдат, попавших в плен в результате ада под Иловайском, факт которого так упорно замалчивают кремлевские пропагандисты.

Для удобства и расширения читательской аудитории информационный бюллетень раскрывает свою тематику на трех языках - украинском, английском и русском.

«СБ Украины готова оказывать всестороннюю помощь в исследовании этих преступлений представителям международных организаций, в частности правозащитным организациям, передав им собранные материалы», - отметил председатель СБУ Василий Грицак.

Источник: livejournal.com

Автор: oleg-leusenko

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