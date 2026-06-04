СБУ та БЕБ викрили ділків, які масово виготовляли підроблені українські документи для легалізації іноземців в ЄС

Служба безпеки та БЕБ заблокували масштабну схему серійного виготовлення і збуту підроблених українських документів іноземним громадянам. Серед основних клієнтів зловмисників були вихідці з країн із підвищеним терористичним ризиком, зокрема з Близького Сходу.

Як з’ясувало розслідування, іноземці використовували придбані фальшивки для виїзду до Євросоюзу і подальшої легалізації на території ЄС.

За результатами комплексних заходів на Київщині та Буковині затримано два «клани» організаторів оборудки і загалом повідомлено про підозру 15 особам, серед яких і спільники.

Ділки продавали фальшиві українські паспорти, посвідчення водіїв та посвідки на тимчасове проживання в нашій державі.

Вартість одного «документа» становила від 2 до 25 тисяч доларів США. Сума залежала від його типу і терміновості виготовлення.

Щорічний «прибуток» нелегального бізнесу становив майже 15 мільйонів гривень, які розподілялися між усіма учасниками злочинної схеми.

Встановлено, що такими послугами користувалися переважно іноземці, пов’язані з міжнародними кримінальними й терористичними угрупованнями. Один із них – терорист міжнародної терористичної організації «Ісламська держава Вілаят Хорасан» – засуджений на території однієї з країн ЄС.

За матеріалами справи, оборудку організували ексдепутат місцевої ради та бізнесмен з Чернівців, а також подружжя з Вишгорода, в будинку якого було облаштовано підпільний цех.

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів вилучено комп’ютерну техніку для виготовлення «замовлень», бланки документів українських громадян та готівку, одержану злочинним шляхом.

Наразі 15-м фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 199 Кримінального кодексу України (виготовлення, зберігання, придбання, пересилання та збут голографічних захисних елементів, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили спільно із Територіальним управлінням БЕБ у Київській області за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/17722

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