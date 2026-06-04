Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:34
Просмотров: 74

СБУ та БЕБ викрили ділків, які масово виготовляли підроблені українські документи для легалізації іноземців в ЄС

СБУ та БЕБ викрили ділків, які масово виготовляли підроблені українські документи для легалізації іноземців в ЄС

Служба безпеки та БЕБ заблокували масштабну схему серійного виготовлення і збуту підроблених українських документів іноземним громадянам. Серед основних клієнтів зловмисників були вихідці з країн із підвищеним терористичним ризиком, зокрема з Близького Сходу.

Як з’ясувало розслідування, іноземці використовували придбані фальшивки для виїзду до Євросоюзу і подальшої легалізації на території ЄС.

За результатами комплексних заходів на Київщині та Буковині затримано два «клани» організаторів оборудки і загалом повідомлено про підозру 15 особам, серед яких і спільники.

Ділки продавали фальшиві українські паспорти, посвідчення водіїв та посвідки на тимчасове проживання в нашій державі.

Вартість одного «документа» становила від 2 до 25 тисяч доларів США. Сума залежала від його типу і терміновості виготовлення.

Щорічний «прибуток» нелегального бізнесу становив майже 15 мільйонів гривень, які розподілялися між усіма учасниками злочинної схеми.

Встановлено, що такими послугами користувалися переважно іноземці, пов’язані з міжнародними кримінальними й терористичними угрупованнями. Один із них – терорист міжнародної терористичної організації «Ісламська держава Вілаят Хорасан» – засуджений на території однієї з країн ЄС.

За матеріалами справи, оборудку організували ексдепутат місцевої ради та бізнесмен з Чернівців, а також подружжя з Вишгорода, в будинку якого було облаштовано підпільний цех.

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів вилучено комп’ютерну техніку для виготовлення «замовлень», бланки документів українських громадян та готівку, одержану злочинним шляхом.

Наразі 15-м фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 199 Кримінального кодексу України (виготовлення, зберігання, придбання, пересилання та збут голографічних захисних елементів, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили спільно із Територіальним управлінням БЕБ у Київській області за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/17722

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

СБУ, ОГП та Нацполіція заочно повідомили про підозру рашистам, які командували ракетним ударом по одеській багатоповерхівці у квітні 2022 року
Сегодня 11:42    67
На окупованому півострові почала сипатися платіжна інфраструктура
Сегодня 11:30    72
Не викриттями єдиними: у БЕБ усувають причини тіньових схем
Сегодня 11:19    87
Поблизу кордону зі Словаччиною затримали переправника, а згодом – ще трьох його поплічників
Сегодня 11:07    86
Верховний Суд підтвердив законність стягнення необґрунтованого активу
Сегодня 10:45    80
БЕБ викрило зміну фіктивних директорів компанії для прикриття незаконної діяльності
Сегодня 10:18    90
Греція направила Україні дипломатичну ноту протесту через морський дрон із вибухівкою у її водах
Сегодня 10:07    85
Полон або ліквідація — лише два варіанти для окупантів на Запоріжжі
Сегодня 09:55    103
Україна пропонує оновити ООН, ОБСЄ та МАГАТЕ, а членство в ЄС і НАТО називає основою безпеки Європи
Сегодня 09:32    90
Якби Молдова попросила в Києва допомоги з Придністров'ям, у Тирасполі швидко майорів би український прапор, – Кулеба
Сегодня 09:21    107
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 