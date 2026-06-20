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СБУ та ДБР затримали адвоката, який за хабарі обіцяв «закрити справу» щодо організатора ухилянтських схем

СБУ та ДБР затримали адвоката, який за хабарі обіцяв «закрити справу» щодо організатора ухилянтських схем

Співробітники СБУ та ДБР викрили на хабарях адвоката Ради адвокатів Чернігівської області. Він вимагав 80 тисяч доларів США від дружини підозрюваного в організації «ухилянтської» схеми.

За цю суму юрист обіцяв їй вплинути на суддів та змінити запобіжний захід для її чоловіка, який на той момент утримувався під вартою.

Після цього адвокат гарантував дружині фігуранта «вирішити питання» щодо закриття кримінального провадження, розпочатого за перешкоджання діяльності ЗСУ в особливий період.

Співробітники СБУ задокументували одержання правником «авансу» і затримали «на гарячому» під час передачі йому основної частини неправомірної вигоди.

Наразі адвокату повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди).

Фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмірі 3,6 млн грн.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора.

Джерело: https://t.me/SBUkr/17855

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