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СБУ та ДБР затримали експрацівника Укрзалізниці, який охороняв військові ешелони рф під час окупації Херсона

СБУ та ДБР затримали експрацівника Укрзалізниці, який охороняв військові ешелони рф під час окупації Херсона

Служба безпеки та ДБР затримали ще одного ворожого поплічника, який співпрацював з рф після захоплення Херсона. Ним виявися колишній працівник загону воєнізованої охорони регіональної філії Укрзалізниці.

Встановлено, що фігурант охороняв військові ешелони рф, які транспортували озброєння, боєприпаси та амуніцію для російських військ на передовій.

Після звільнення Херсона окупаційні угруповання рф покинули свого поплічника у місті, а самі втекли на лівобережжя регіону.

Намагаючись уникнути правосуддя, фігурант переховувався на півдні України в орендованих помешканнях, адреси яких регулярно змінював.

Встановлено, що чоловік виходив з оселі тільки у разі крайньої потреби і більшість часу ні з ким не контактував.

Але зловмиснику це не допомогло. Співробітники СБУ розшукали його і затримали наприкінці травня 2026 року.

До цього, у 2025 році, йому було заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Херсонській та Одеській областях спільно з ДБР за процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/17732

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